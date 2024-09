Eccellenza - I giocatori più in forma della giornata. Polo e Parrini prove di concretezza. Scandicci è Fedele ai Del Pela

Nel girone B lo Scandicci di Ventrice si è rimessa in modalità campionato centrando la prima vittoria che gli consente di fare un passo in avanti: fra i pali vanta un numero uno come Fedele che ha dato sicurezza a tutto il reparto su cui lo Scandicci ha centrato il successo.

In difesa non passano inosservate le prove di Stella (Affrico) che in più occasioni ha sbarrato la strada agli avanti della Sinalunghese, mentre nel settore di sinistra Fanetti (Antella) con le sue scorribande laterali ha creato problemi al reparto difensivo della Rondinella, arrivando anche a graffiarla, rimettendo il risultato in parità. Per i due ruoli centrali di difensa, Longo (Affrico) in queste prima gare non ha avuto rivali, più c’è da aggiungere il giovane Bigazzi (Lanciotto Campi) un 2006, un difensore che ha classe e temperamento, già sotto osservazione da squadre maggiori.

Per il centrocampo in questa terza giornata, l’attenzione è caduta su Masini (Fortis) che a ridosso delle punte è stato perfetto, creando problemi alla difesa della Baldaccio andando pure due volte in gol, nei confronti di un portiere Vaccarecci molto bravo. Sempre per questo settore, Berti (Sestese) ha nuovamente prevalso e contribuito a conseguire un risultato positivo alla squadra di Polloni. Chi si è dannato con tanto lavoro, il capitano Coppola (Signa) che sul davanti ha mandato tanti palloni preziosi, ma non essendoci Lorenzo Tempesti infortunato, i canarini stavolta hanno fatto cilecca.

Nel reparto offensivo sono saliti alla ribalta in Parrini (Grassina) che anche in campionato si è messo in luce con due perle di bravura. La maglia numero nove spetta a Lorenzo Del Pela (Scandicci) autore di una doppietta, (con un rigore), mentre per la fascia sinistra, Alessandro Polo (Rondinella) si è presentato mettendo a segno il primo gol contro l’Antella dell’ex Francini.

Domenica con le sfide, Signa-Colligiana, Rondinella-Scandicci, Grassina-Affrico e Fortis-Antella, sarà tutt’altra musica.

Giovanni Puleri