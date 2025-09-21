Eccellenza: i lagunari ricevono l’Osteria Grande e devono assolutamente sbloccarsi. Mesola sul campo della Sampierana. Sant’Agostino a Faenza, Comacchiese affamata

Quarto turno del girone B di Eccellenza che vede il Sant’Agostino ospite del Faenza, per provare a riprendere la marcia dopo il primo stop in campionato di domenica scorsa per mano della Sampierana.

Lo 0-2 subito sette giorni fa non ha demoralizzato i ramarri di mister Biagi (nella foto), che oggi incontrano una squadra ancora senza vittorie dopo tre giornate, ma reduce da due pareggi e una sconfitta. In Romagna i biancoverdi si affideranno alla solidità che si era vista nelle prime due uscite, sperando di ritrovare il gol mancato nell’ultimo turno per ritrovare fiducia e brillantezza.

Lungo viaggio anche per il Mesola, che si deve ritrovare dopo il tonfo casalingo (0-4) con il Santarcangelo: i castellani saranno di scena proprio sul campo della Sampierana, reduce dalla vittoria esterna a Sant’Agostino e lanciatissima in classifica a quota 7 punti dopo tre partite. Sicuramente non un impegno facile per l’undici di mister Cavallari, ma quest’ultimo vuole una reazione per cancellare il brutto stop casalingo di settimana scorsa.

Chi è più bisognosa di punti è certamente la Comacchiese, unica delle ferraresi a giocare in casa: al "Raibosola" arriva l’Osteria Grande, e i rossoblù sono ancora alla ricerca dei primi punti in campionato.

Si sapeva che l’obiettivo salvezza sarebbe stato complicato da raggiungere, ma ora la Comacchiese ha necessità di battere un colpo e soprattutto di cominciare a segnare, essendo ferma a quota zero reti in tre partite. L’Osteria Grande è avversario alla portata, reduce da tre pareggi in tre partite, e con la spinta dei propri supporters i lagunari sono chiamati quest’oggi a muovere la classifica.

Anche perché il prossimo turno vedrà la truppa di mister Candeloro ospite dell’Ars et Labor al "Paolo Mazza". Tutte le gare inizieranno alle 15.30.

j.c.