Eccellenza - I migliori dell’ultimo turno di campionato. Lo Scandicci non molla la presa. Dodaro, Del Pela e Viligiardi al top

Il Valentino Mazzola frena la corsa allo Scandicci ma la capolista resta sempre saldamente in testa al girone B. La squadra di Taccola con qualche assenza per infortunio, con Dodaro e con Niccolò Del Pela, più il superlativo Viligiardi in difesa, supera senza danni l’ostacolo senese.

L’Affrico dopo due pareggi di fila ritrova il passo vincente che gli consente di piegare un buon Foiano. La squadra di Villagatti dopo vari tentativi riesce a scardinare la difesa aretina con Centrone che subendo un fallo da rigore poi lo trasforma. Da menzionare le prove dei difensori Riccioni e Benvenuti.

La Rondinella brinda alla terza vittoria di fila. Dopo la Castiglionese e Colligiana i biancorossi prevalgono sul campo della Sinalunghese e volano dritti verso i play off, con un Bencini strepitoso a centrocampo, Ciardini in difesa e con Vezzi e Antongiovanni in attacco.

Il Grassina ritrova la formula giusta e finalmente torna a vincere a spese del Signa. La squadra di Cellini confeziona una buona gara e si rilancia per i play off. Bene il difensore Fabiani e gli attaccanti Dini e Parrini. Nel Signa si salva il portiere Crisanto che ha evitato un passivo più pesante e Soldani per il lavoro svolto davanti alla difesa.

Con tanto cuore la Fortis strappa un punto sul campo della Castiglionese sorretta dai difensori Paterno e Salvadori e a centrocampo da Serotti. La squadra biancoverde vuole evitare l’ultimo posto.

Continua a franare il Lanciotto Campi di Secci che in casa subisce un’altra sconfitta. Dopo il gol iniziale dell’attaccante Cecchi, uno dei migliori, i campigiani si illudono e poi subiscono un netto ritorno dell’Asta che domina la gara.

L’Antella si arrende a una Colligiana che voleva i tre punti ottenuti con Calamassi. La squadra di Alari nei minuti finali mirava al pareggio ma si è dovuta arrendere. Da elogiare il portiere Brunelli, Cipriani e Frezza.

Dopo una striscia positiva, la Lastrigiana si piega a una Baldaccio che gioca una discreta gara. Non sono bastati Del Colle, Pierattini a centrocampo e Mosti Falconi a frenare gli aretini.

Infine, la Sestese che dal campo del Cenaia esce con un punto, ma meritava la vittoria. La squadra di Polloni viene raggiunta al 91’ ma conserva sempre un eccellete 2° posto nel girone A. Buone le prove fornite da Ermini e dal giovane Vannini in attacco, e dal portiere Tognoni De Pugi, classe 2006.

G. Puleri