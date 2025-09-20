Eccellenza: i motivi del campionato

AREZZOInizia questo pomeriggio il secondo turno di Eccellenza, almeno per quanto riguarda il girone B. Saranno Colligiana e Signa alle 15 a dare vita all’anticipo di questa giornata con le aretine che scenderanno in campo domani. Oltre a chi cerca conferme come la Baldaccio, reduce dall’importante e preziosa vittoria in casa della quotata Antella, oppure la Sansovino di Chini che non ha mai conosciuto sconfitta tra Coppa e campionato, rispettivamente contro Asta e Grassina, c’è anche chi cerca il pronto riscatto. La Sangiovannese ad esempio ospitando l’Antera affronterà un’altra squadra che sperava in un inizio di campionato decisamente diverso e quindi desiderosa come non mai di rialzare la testa. E poi c’è la Castiglionese. Per i viola di Filippo Sacchi il 2025 in generale è un anno in salita. Da gennaio a maggio tanti pareggi e poche gioie, seguita da una estate di conferme e innesti di esperienza, che fin qui però ha prodotto l’eliminazione dalla Coppa e un ko all’esordio in campionato contro la Rondinella Marzocco. Una sconfitta per 3-1 figlia di imprecisioni in zona gol per i viola e di qualche leggerezza di troppo dietro, pagata a caro prezzo per mano dei fiorentini che ne hanno approfittato. Adesso, all’orizzonte, una partita da non fallire contro il Figline per poter continuare a coltivare sogni di gloria o almeno l’ambizione di restare nella colonna di sinistra della classifica. Domani però contro i gialloblù mancherà capitan Mescetti, in gol nel turno precedente, squalificato per due turni. Ai viola di fatto servirà una prova di cuore per riprendere il cammino quanto prima.

M.M.