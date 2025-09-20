Eccellenza: i motivi del campionato
Obiettivo riscatto per la Castiglionese di Zacchei. Contro il Figline ci sono in palio punti pesanti.
AREZZOInizia questo pomeriggio il secondo turno di Eccellenza, almeno per quanto riguarda il girone B. Saranno Colligiana e Signa alle 15 a dare vita all’anticipo di questa giornata con le aretine che scenderanno in campo domani. Oltre a chi cerca conferme come la Baldaccio, reduce dall’importante e preziosa vittoria in casa della quotata Antella, oppure la Sansovino di Chini che non ha mai conosciuto sconfitta tra Coppa e campionato, rispettivamente contro Asta e Grassina, c’è anche chi cerca il pronto riscatto. La Sangiovannese ad esempio ospitando l’Antera affronterà un’altra squadra che sperava in un inizio di campionato decisamente diverso e quindi desiderosa come non mai di rialzare la testa. E poi c’è la Castiglionese. Per i viola di Filippo Sacchi il 2025 in generale è un anno in salita. Da gennaio a maggio tanti pareggi e poche gioie, seguita da una estate di conferme e innesti di esperienza, che fin qui però ha prodotto l’eliminazione dalla Coppa e un ko all’esordio in campionato contro la Rondinella Marzocco. Una sconfitta per 3-1 figlia di imprecisioni in zona gol per i viola e di qualche leggerezza di troppo dietro, pagata a caro prezzo per mano dei fiorentini che ne hanno approfittato. Adesso, all’orizzonte, una partita da non fallire contro il Figline per poter continuare a coltivare sogni di gloria o almeno l’ambizione di restare nella colonna di sinistra della classifica. Domani però contro i gialloblù mancherà capitan Mescetti, in gol nel turno precedente, squalificato per due turni. Ai viola di fatto servirà una prova di cuore per riprendere il cammino quanto prima.
M.M.
