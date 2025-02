Eccellenza, i pronostici: "La Rata ora deve correre"

Ecco un turno che potrebbe sciogliere tanti nodi nella lotta per centrare i playoff e playout, con l’incognita Fano che se non dovesse presentarsi, come sembra, cambierebbe la classifica e ne risulterebbero avvantaggiate Atletico Mariner, Fabriano Cerreto e Urbino che hanno pareggiato a differenza delle altre che hanno battuto i granata. Questo turno è presentato dall’allenatore Luca Manisera.

Atletico Mariner-Montegranaro: "È una partita importante per l’Atletico che deve vincere se vuole provare a rimanere a galla e provare a lasciare l’ultimo posto. Il Montegranaro può solo infilare una lunga serie di vittorie per sperare nei playoff dopo la vittoria del Chiesanuova nel recupero con l’Urbino".

Fabriano Cerreto-Portuali Dorica: "Per entrambe è l’ultima possibilità di uscire dalla zona playout. I locali vincendo staccherebbero i Portuali che sarebbero condannati ai playout, i Portuali devono stare attenti al cammino dell’Atletico, attualmente penultimo".

Matelica-Fano: "Dopo le ultime notizie può trattarsi di una non partita perché il Fano potrebbe disertare la gara e a molte formazioni verrebbero così tolti anche 6 punti. È una situazione che sarebbe stato meglio evitare a inizio stagione".

Montefano-Chiesanuova: "Il Chiesanuova ha dato un segnale importante dopo il ko a con Fabriano, è fuori dalla lotta per la vittoria del campionato ma può consolidare il terzo posto. Il Montefano si è messo quasi al sicuro e può giocare con la necessaria tranquillità e togliersi delle soddisfazioni".

Osimana-K Sport Montecchio Gallo: "L’Osimana solo con una lunga serie di vittorie può sperare nei playoff e deve spingere sull’acceleratore perché il quinto posto potrebbe essere inutile. Dall’altra parte c’è la capolista K Sport in grande forma: si profila una partita molto bella".

Sangiustese-Urbania: "La Sangiustese ha rallentato dopo un buon periodo, si affrontano squadre partite con grosse ambizioni. L’Urbania ha giocato in settimana e oltre alla stanchezza sarà anche delusa dopo l’eliminazione dalla fase nazionale della Coppa Italia".

Tolentino-Monturano: "Il Tolentino è favorito, anche a Macerata ha dimostrato di stare molto bene, vorrà tenersi stretto il quarto posto e magari puntare al terzo. Monturano deve provare a fare punti ovunque".

Urbino-Maceratese: "L’Urbino arriva dal ko col Chiesanuova, è stato costruito con ambizioni da primi posti ma non ha trovato la continuità necessaria per stare in alto. Vorrà allora provare a rimanere attaccata alla zona playoff, ma la Maceratese non può permettersi di perdere punti ma ha la convinzione di continuare il percorso avviato ed ecco che la vedo favorita".