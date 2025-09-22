Eccellenza: i ragazzi di Zacchei sconfitti di misura dal Figline. Nella ripresa espulso Scichilone e gli ospiti concludono la gara in dieci senza riuscire nella rimonta. Castiglionese, la svolta non arriva: altra battuta d’arresto

FIGLINE 1 CASTIGLIONESE 0

FIGLINE 19165: Brunelli, Bartolozzi, Paoloni, Messina, L. Matteo, Pecci, Betti, Verdelli (68’ G. Matteo), Donatini (89’ Cappelli), Bibaj (82’ Lebrun), Buccianti (64’ Nyamsi). A disp.: Fratini, Morosi, Babi, Nyamsi, Pezzotta. All.: Mocarelli.

CASTIGLIONESE: Balli, Scichilone. Menci, Berneschi, Minocci, Tenti (52’ Viciani), Ndyae (71’ Edoziogor), Lorenzoni (89’ Ligi), Grifoni, Parisi (57’ Autorità), Tavanti (57’ Palazzi). A disp.: Paolucci, Viciani, Sinatra, Banelli, Arioni Recidivi. All.: Zacchei.

Arbitro: Mainini di Busto Arsizio.

Reti: 61’ Betti.

Note: spettatori 380. Angoli: 6-2. Ammoniti: Messina, Tavanti, G. Matteo, Grifoni, Paoloni, Bartolozzi e l’allenatore Zacchei. Espulso al 70’ Scichilone rosso diretto. Recupero: 2’pt, 5’ st.

FIGLINE – Da questa trasferta ci si aspettava la svolta per la Castiglionese, ma non c’è stata. Anche in questa occasione la squadra di Zacchei ha dovuto arrendersi di misura sul campo di un Figline più determinato e preciso nel finalizzare. Nonostante dei buoni spunti iniziali, la squadra aretina non è riuscita a concretizzare alcune occasioni.

La cronaca. Al 29’ una conclusione di Minocci viene neutralizzata da Brunelli, bravo in tuffo. Al 33’ risponde il Figline con Lorenzo Matteo che lancia Bartolozzi. Da fondo campo, quest’ultimo rimette un rasoterra per Betti che cerca la girata, ma la palla colpisce la traversa. Sul finale di frazione sono gli ospiti con Berneschi a rendersi pericolosi: la sua conclusione va fuori di poco.

Nella ripresa, al 53’, Betti lancia Bibaj che calcia, ma Balli è bravo a deviare sopra la traversa. Al 61’ arriva il gol partita: Betti, dalla sinistra si accentra, vince un rimpallo e da posizione defilata infila il portiere sul secondo palo. Al 70’ la squadra di Zacchei resta in dieci per un rosso diretto su Scichilone che commette fallo di reazione su Bartolozzi. La Castiglionese non si dà per vinta e cerca di mettere in difficoltà la squadra di casa, che con sicurezza riesce a gestire bene il risultato.

Giovanni Puleri