Eccellenza. I valdelsani crollano contro la capolista. Solo Giani a segno

CASTELFIORENTINO

1

TUTTOCUOIO

3

CASTELFIORENTINO: Neri, Duranti, Casanova, Viti, Mancini, Canali, Giani, Ercoli, Daidola, Benvenuti, Bruni T.. A disp.: Lupi, Campatelli, Castaldi, Maltinti, Boumarouan, Locci, Pieracci, Fall, Borri. All.: Scardigli

TUTTOCUOIO: Carcani N, Puleo, Remorini, Massaro, Papi, Rossi G., Fiscella, Severi, Centonze, Caggianese, Solari (91). A disp.: Iacoponi, Battaglia, Fino, Mustone, Ratti, Campagna, Turini, Princiotta. All.: Sena.

Arbitro: Guido Lachi di Siena Reti: 14’ Massaro, 32’ Giani, 40’ Caggianese, 90’ Remorini.

CASTELFIORENTINO - Prima contro ultima. Il Castelfiorentino crolla contro la capolista Tuttocuoio per tre reti a uno. Gli ospiti approfittano della ghiotta occasione raggiungendo un successo molto importante che gli permette di allungare sull’inseguitrice Cuoiopelli (fermata in trasferta dallo Zenith per 2-0) consolidando così il primato in classifica.