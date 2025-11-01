Eccellenza: i viola sono reduci da due ko consecutivi. S. Giuliano-Larcianese. Crisi da allontanare

Il campionato di Eccellenza non ha soste. Dopo il turno infrasettimanale giocato mercoledì, si torna subito in campo per disputare la decima giornata. La Larcianese sarà in trasferta sul campo del San Giuliano. Le due formazioni arrivano da due risultati diversi. La squadra viola è stata battuta in casa (0-2) dal Castelnuovo Garfagnana, mente i neroazzurri sono riusciti nell’ impresa di vincere in casa della Massese (0-1) grazie a un gol al novantesimo. In classifica con i suoi dodici punti, la Larcianese ha tre lunghezze di vantaggio sui pisani. La Larcianese arriva da due sconfitte consecutive e per questo sarebbe importante tornare dalla trasferta pisana con un risultato positivo. L’importante sarebbe muovere la classifica, in funzione del raggiungimento dell’obiettivo della permanenza di Eccellenza.

Contro il Viareggio la sconfitta è stata immeritata, arrivata nei minuti finali, mentre con il Castelnuovo Garfagnana, con tutte le giustificazioni per le assenze con cui la Laricanese si è presentata alla gara, la prestazione non è stata all’altezza. Domenica si gioca allo stadio Bui, con inizio alle ore 14.30. In questa stagione le due formazioni si sono già incontrate nel turno di Coppa Italia, finito con un pareggio a reti inviolate.

Sulle scelte di formazione, mister Maurizio Cerasa avrà ancora alcuni problemi da dover gestire. Saranno assenti il centrocampista Alberto Marianelli che dovrà scontare due giornate di squalifica e l’altro centrocampista Simone Michelotti che non riesce a recuperare per la gara di domenica. Ci sono alcune speranze sull’utilizzo della punta Abdulaye Ba. Lo staff medico valuterà la sua situazione fisica nella mattinata dell’incontro. Dallo spogliatoio del San Giuliano arrivano notizie che parlano delle difficoltà sul possibile utilizzo dell’attaccante Di Pala infortunato. L’altro giocatore indisponibile è Cornacchia, fermato dal giudice sportivo.

