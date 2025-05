Eccellenza, idee chiare sulla situazione societaria: "Meglio imprenditori del posto piuttosto che gli americani». L’ex capitano e tifoso Mugelli: "Sangio, riparti»

SAN GIOVANNI

Prima di esserne stato il capitano, Samuele Mugelli è soprattutto un grande tifoso della Sangiovannese. Coi colori azzurri ha giocato sei anni, durante i quali ha assaporato soddisfazioni e amarezze ma il suo legame con la tifoseria e la città è sempre stato molto forte. Sta vivendo da vicino la turbolente situazione societaria, ora che da qualche anno ha appeso le scarpe al chiodo e si è dedicato a tempo pieno all’azienda di famiglia: "Per me la Sangiovannese è stata più di una semplice squadra di calcio, qualche amarezza c’è stata ma ho vissuto un’esperienza davvero importante e ora sto seguendo questa situazione con apprensione proprio come i tifosi con i quali ancora sono in contatto".

Americani o imprenditoria locale? L’ex centrocampista non ha dubbi: "Sono sincero, a me destano particolari preoccupazioni trattative societarie che non vedono coinvolte le persone del posto. Io ci sono passato con Perpignano, è proprio a causa di questa esperienza che diffido sempre da coloro che non sono del posto. Magari saranno persone serie ma non capisco realmente che interessi abbiano dall’America a venire a San Giovanni". Ecco, però, cosa imputa a Serafini e soci: "Nel corso di questi anni di loro gestione sono stati cambiati tantissimi calciatori e un paio di allenatori a stagione ed è venuto quindi a mancare il senso di appartenenza, cercare di cioè di poter creare un’amalgama che potesse permettere anche nella stagione successiva di partire con un minimo di giocatori in rosa. Così non è stato, per me è risultato essere l’errore più importante che ha compiuto questa dirigenza alla quale però, indubbiamente, va dato merito di aver tenuto un profilo economico-finanziario cristallino e versato nelle tasche dei tesserati tutto quello che gli spettava. In un campionato come la serie D – conclude – è raro trovare società che pagano quello che c’è da pagare nei tempi previsti, ecco perché credo molto all’imprenditore locale e poco da chi viene dall’esterno".

Massimo Bagiardi