Eccellenza: ieri si è giocata l’attesissima sfida della Bassa. Premiato il cinismo degli ospiti. Decisivo il gol di Bassoli. Il Fabbrico vince il derby davanti a 500 spettatori

ROLO

0

FABBRICO

1

ROLO: Grigoli, Ranieri (21’st Fofana), Errichiello (25’st Amedei), Buffagni, Galli (37’st Napoli), Budriesi, Serroukh, Tamagnini, Fiocchi, Faraci (45’st Minutolo), Lari. A disp.: Galeazzi, Coviello, Scacchetti, Amura, Lotti. All.: Ferraboschi

FABBRICO: Burigana, Carnevali, Pipoli, Bationo, Diaw, Aldrovandi,Volpini (20’st Dodi), Minelli (31’st Barbieri), Zampino, Bassoli, Ferrara (47’st Agosti). A disp.: De Prisco, Gibertoni, Notario, Mungiguerra, Vita, D’Ambrosio. All.: Cristiani

Arbitro: Illiano di Napoli

Rete: Bassoli al 28’st.

Note: spettatori circa 500. Ammoniti Galli, Carnevali, Faraci, Bationo, Budriesi e Tamagnini

L’atteso derby della Bassa se lo aggiudica il Fabbrico: è stato premiato il cinismo, a fronte di un Rolo che ha creato ma non è riuscito a buttarla dentro. Il pubblico (mezzo migliaio di persone) ha assistito a un derby un po’ bloccato. La prima grande occasione è di Ranieri, che spreca tutto. Poi esce fuori il Fabbrico che sfiora il vantaggio con Diaw e Aldrovandi. Il Rolo si rifà sotto e si mangia le mani per un gol mancato di Fiocchi. Nella ripresa il Rolo riprende a fare la gara, ma è il Fabbrico a passare avanti con Bassoli (tiro dai 16 metri). Poi ancora Rolo, che per l’ennesima volta prova a prendersi la partita con gioco e trame, ma Fofana al momento buono alza troppo un colpo di testa. Esulta, così, mister Cristiani, che balza a quota 20 punti e ritrova il successo dopo due sconfitte. Rolo fermo a 16: attende i risultati di oggi che potrebbero invischiarlo ancora di più nella lotta per non retrocedere.