Eccellenza. Il Belvedere fa visita al Cenaia

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria di domenica che il Belvedere è pronto a tornare in campo. Oggi alle 14.30, per il turno infrasettimanale del girone A di Eccellenza, si gioca la nona giornata di campionato: trasferta con l’Atletico Cenaia, ultimo con soli tre punti.

La formazione maremmana domenica è tornata alla vittoria, dopo due sconfitte consecutive, battendo sul terreno di gioco amico della ’Corte degli Ulivi’ il Montespertoli. L’undici grossetano ora è settimo con 11 punti, staccato dalla capolista Zenith Prato di appena cinque punti. La partita sarà diretta dall’arbitro Edoardo Bianchi della sezione Aia di Lucca, coadiuvato dagli assistenti Niccolò Galighi di Firenze e Ilona Chernenkova di Piombino.

La classifica: Zenith Prato 16, Viareggio 15, Lucchese 14, Fratres Perignano e Larcianese 12, Montespertoli, Belvedere, Real Forte Querceta e Sporting Cecina 11, Massese e Fucecchio 9, Real Cerretese 7, Sestese, San Giuliano e Castelnuovo 6, Pro Livorno Sorgenti 4, Cenaia 3.