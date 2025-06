Eccellenza. Il Belvedere ha preso Alessio Canessa

Primo colpo di mercato per il Belvedere che si assicura le prestazioni di un bomber di lusso. A Grosseto, alla corte della famiglia Clementini e di mister Giallini, arriva il centravanti classe 1999, Alessio Canessa. Punta fisica, alto 188 centimetri, Canessa nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Cenaia dal mercato invernale dopo aver vestito la casacca del Ghiviborgo. Metà stagione in D e metà in Eccellenza, condita da diverse reti. Un ottimo rinforzo per mister Nicola Giallini in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Tra le sue precedenti squadre anche il Livorno dove nella stagione 2018/2019 ha collezionato quattro presenze in serie B, facendo da spola con la squadra Primavera. Cresciuto nel Livorno per poi indossare le maglie di Pergolettese, Ponsacco, Pro Livorno Sorgenti, River Pieve, Sangiovannese, Canessa la scorsa stagione aveva iniziato al GhiviBorgo per poi a ottobre indossare la maglia del Cenaia. Un giocatore che aveva molte richieste ma che ha sposato il progetto della matricola grossetana.