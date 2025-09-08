Eccellenza. Il Belvedere "ribalta» lo Sporting Cecina e passa il turno di Coppa Italia

Con una prestazione incredibile il Belvedere Grosseto ribalta lo Sporting Cecina e passa al secondo turno di Coppa Italia di Eccellenza. Dopo aver rimediato un pesante 2-0 in casa domenica scorsa, ieri a Cecina è andato in scena il "Belvedere show" con la formazione di mister Nicola Giallini che ha ribaltato il team di Miano per 3-0 passando quindi al secondo turno della manifestazione.

Dopo dieci minuti il giovane Tenci ha aperto le marcature, ridando vita alla formazione grossetana, poi nella ripresa c’è stato l’uno-due di Canessa e Frati che ha messo in ginocchio i padroni di casa. Nel match di andata i grossetani nel primo tempo avevano colpito due legni mettendo in difficoltà la formazione di Miano, per poi calare alla distanza, con lo Sporting Cecina che era venuto fuori segnando due gol, e mettendo in luce una condizione fisica notevole.

Probabilmente era questione di tempo, con i grossetani che ieri sono apparsi decisamente più pimpanti ed hanno giocato una partita importante, impostandola da subito in attacco. Nel finale, dopo il terzo gol, lo Sporting Cecina ha provato a rientrare in partita, ma la difesa di Giallini ha tenuto botta respingendo ogni assalto dei padroni di casa che salutano la manifestazione.