Eccellenza: il big match allo stadio dei Pini. Viareggio-Larcianese. Caccia al primato

Scontro di altissima classifica quello che andrà in scena domani (ore 14.30) tra Viareggio e Larcianese. Sono passati esattamente venti anni da quando la squadra viola giocò per l’ultima volta allo stadio dei Pini. Le due formazioni, con dodici punti, sono appaiate in classifica generale al secondo posto, ad una lunghezza di distanza dalle capoliste Zenith Prato e Lucchese. Nell’ultima giornata di campionato il Viareggio ha vinto in trasferta sul difficile campo della Massese. Sulla carta sarà una gara molto difficile per la Larcianese. Le due squadre hanno ambizioni diverse, anzi diametralmente opposte. Quella versiliese punta decisamente a vincere il campionato di Eccellenza, mentre per la Larcianese l’obiettivo primario è mantenere la categoria e quindi non retrocedere. Comunque, giocare contro il Viareggio è motivo di grande orgoglio per tutto l’ambiente viola. Inoltre, si affronta questo difficile impegno, venendo da due successi consecutivi che hanno portato convinzione ed entusiasmo a tutta la squadra.

In settimana il tecnico viola Maurizio Cerasa ha raccomandato calma, di non illudersi troppo e di affrontare ogni partita consapevoli del ruolo che ha la Larcianese in questa stagione calcistica. Tornare alla trasferta di Viareggio con un risultato positivo, anche un pareggio, darebbe molta soddisfazione a tutti. L’ex di turno sarà il forte attaccante del Viareggio Elia Galligani che ha giocato per un periodo nella Larcianese nel 2014.

Per quanto riguarda la formazione mister Maurizio Cerasa riavrà il difensore centrale Samuele Di Giulio, che ha scontato le sei giornate di squalifica, e dovrebbe essere recuperato anche il centrocampista Simone Michelotti. Arbitro sarà i Alessio Fatticcioni della sezione di Carrara.

Massimo Mancini