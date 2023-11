Eccellenza. Il Camaiore con Cristiani ora brilla. Ma ci vorrà la continuità mancata

A -10 dalla vetta della classifica (occupata attualmente dalla Cuoiopelli, che è a +3 sulla seconda Fratres Perignano) il Camaiore del nuovo ciclo Pietro Cristiani non guarda agli altri ma a sé stesso. E nelle ultime due partite è stato... un bel vedere. Cinque gol fatti (di cui quattro equamente divisi tra capitan Fabio Biagini e bomber Silvestro Geraci), zero subiti e soprattutto una “presenza fissa“ all’interno delle partite, dal primo fino all’ultimo minuto con gestione, controllo, organizzazione tattica, intensità e sagaci cambi di modulo quando il contesto lo richiede. La solidità difensiva e la costante pericolosità offensiva sono la certificazione di una ritrovata fiducia che si vede anche solo dai volti e dagli atteggiamenti corporei dei giocatori prima, durante e dopo le gare. Cristiani ovviamente non ha la bacchetta magica come non cel’ha nessun allenatore del mondo... però è entrato bene nell’ambiente camaiorese, toccando subito i tasti giusti e facendosi immediatamente ben volere dal gruppo e dalla dirigenza che ha scelto di puntare su di lui per il dopo Polzella. I risultati sono stati sotto gli occhi di tutti. Anche se adesso ci vuole quella continuità che sul lungo periodo era mancata nelle gestioni precedenti (sia con Polzella sia con Bracaloni i bluamaranto erano sempre andati sotto aspettativa a livello di posizionamento finale in classifica).

"In queste mie prime due partite non posso che essere contento – ammette Cristiani – i ragazzi hanno lavorato benissimo e si sono sacrificati assai, specialmente i tre davanti che anche in fase di non possesso aiutano veramente tanto la squadra. Sono particolarmente felice per il gol di Kthella che così si è sbloccato... e ne aveva bisogno. Lui aiuta molto pure Geraci a segnare. Su Biagini che dire? Si sta divertendo un sacco. Vedere le cose che fa in allenamento è uno spettacolo. Ora avanti così".

Invenzioni super! Domenica sul fangoso terreno del Comunale il 3-0 col River Pieve è stato spianato dal geniale assist di tacco di Kthella per Biagini e poi dal raddoppio in rovesciata da non credere di Geraci (un gol questo da vedere e rivedere).

Simone Ferro