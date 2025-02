Eccellenza. Il Camaiore è in festa. Real FQ top, zebre flop

È iniziato il conto alla rovescia per capire quando il Camaiore potrebbe aritmeticamente vincere questo campionato di Eccellenza che sta stradominando in lungo e in largo. Quando mancano 8 giornate alla fine i bluamaranto si ritrovano nell’alquanto invidiabile condizione di poter gestire qualcosa come 14 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, che ora è diventata la Sestese a discapito del Castelnuovo Garfagnana di Vangioni (che ha perso le ultime tre gare di fila, senza più segnare). Con 24 punti ancora a disposizione... al Camaiore ora ne bastano 11 per avere la certezza matematica della promozione diretta in quella Serie D che gli manca dalla stagione 2013/14. In realtà poi potrebbero bastarne anche meno di punti... vista la manifesta tendenza delle inseguitrici a lasciar punti per strada senza fare bottino pieno. Così i bluamaranto già assaporano la festa, anche se mister Pietro Cristiani tenta di fare il pompiere: "Tutti ormai giocano per toglierci quello zero dalla casella delle sconfitte stagionali in campionato... ma noi invece ce lo vogliamo tenere. I numeri che stiamo facendo sono importanti. Però ancora non abbiamo vinto nulla. Andiamo avanti così". "Noi la corsa è da inizio annata che la facciamo solo su noi stessi" gli fa eco Nicola George Cornacchia, match-winner nell’1-0 sul Fucecchio... che è stato anche il 12° clean-sheet ottenuto in 22 giornate di campionato.

Al top in questo momento sta girando anche il Real Forte Querceta di Francesco Buglio. L’esperto allenatore ha cambiato marcia ai bianconerazzurri che possono ritenersi al sicuro, salvi, e con un occhio ai playoff. L’ultima vittoria al cardiopalma 3-2 con la Massese aggiunge ulteriore morale ad un gruppo in fiducia ed in salute... come dimostrano i 13 punti fatti sui 15 disponibili nelle ultime 5 partite.

Flop invece l’ha fatto il Viareggio che a Livorno ha perso 1-0 una gara iniziata (e proseguita) male tra il gol preso in avvio ed il rosso a Goh. Per una squadra che vuole i playoff sono pochi i 6 punti fatti nelle ultime 6 gare. E sabato c’è Viareggio-Real FQ.

Simone Ferro