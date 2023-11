Eccellenza. Il Camaiore per risalire... con occhio al mercato

Dopo due vittorie di seguito il Camaiore della nuova gestione Pietro Cristiani vuole infilare il tris per continuare a vele spiegate nella pur faticosa risalita della classifica. E soprattutto andare a caccia di "continuità". Oggi i bluamaranto vanno al “Ballerini“ di Campi Bisenzio, dove dirigerà Andrea Baldasseroni di Pistoia coadiuvato da Lorenzo Dario Puccini e Cristian Bua di Pontedera. "Le fatiche di queste due settimane, con partite su campi assai pesanti, si sono fatte sentire quindi abbiamo dato un giorno in più di riposo ai ragazzi per recuperare meglio in questo periodo alquanto dispendioso a livello di energie fisiche – spiega Cristiani – ci sono un po’ di acciacchi, tra cui quello di Adami che è quello che si è allenato meno in settimana. Amico invece è rientrato in gruppo e sarà a disposizione anche se il recupero è graduale e quindi se ci darà una mano lo farà a partita in corso. L’unico dubbio che ho per affrontare la Lanciotto Campi è sulla seconda quota under che sarà uno fra Coppola e Verona come braccetto di centrocampo. Hanno caratteristiche diverse, uno è un sinistro e l’altro è un destro. Quindi a seconda di chi sceglierò fra loro cambierà pure la posizione del jolly Da Pozzo come mezzala. In questo momento poi l’idea è quella di mantere gli attaccanti “vecchi“ tutti in campo perché la squadra ha bisogno di provare a vincerle le partite. E in questo senso l’esperienza davanti è importante".

Ci sarà regolarmente Zambarda che in settimana aveva avuto la febbre ma già da giovedì è rientrato in gruppo. Nel Lanciotto è squalificato l’allenatore Secci (fino al 10 dicembre). Sul fronte mercato il Camaiore non avrà uscite mentre in entrata rinforzerà il parco giovani sugli esterni bassi... e sogna una punta di spessore: sondati bomber Tapparello (ma è difficilissimo prenderlo), Andreotti e Fantini.

Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Barsottini; 2 Borgia, 6 D’Alessandro, 5 Zambarda, 3 Crecchi (2004); 7 Verona (2004, Coppola 2003), 4 Anzilotti, 8 Da Pozzo; 10 Biagini; 11 Kthella, 9 Geraci.