Eccellenza. Il Camaiore vede la D. Ok Viareggio e Real

Prima domenica di febbraio perfetta per le tre versiliesi di Eccellenza che hanno vinto tutte: il Camaiore è sempre imbattuto e in fuga in vetta alla classifica (ora a +12!), Viareggio e Forte Querceta non prendono gol entrambe da tre giornate e stanno risalendo la classifica, allungando le rispettive striscie positive a 4 risultati utili consecutivi (per le zebre di Amoroso con 6 punti fatti, per i bianconerazzurri di Buglio con 10).

Qui Camaiore. Il capolavoro della società di Michele Pardini è a soli 16 punti dal suo compimento. Tanti (pochi, in realtà) ne mancano per ottenere la matematica vittoria del girone A di Eccellenza Toscana e salire così in Serie D, ritrovando una categoria che ai bluamaranto manca dalla stagione 2013/14 quando fu persa male cadendo 3-1 nel playout interno col Montichiari che sancì le dimissioni dello storico direttore Brunello Ceragioli. Castelnuovo e Sestese, attuali seconde con 37 punti, vincendo le restanti 9 gare di campionato possono al massimo arrivare a quota 64 (e comunque, solo una delle due, dovendosi ancora affrontare: lo faranno il 6 aprile all’ultimo turno). Al Camaiore, saldamente in testa con 49 punti (14 vittorie e 7 pari), basta arrivare a 65 per festeggiare. E se la 2ª in classifica dovesse incappare in altri passi falsi la quota-promozione per il team di Pietro Cristiani si abbasserebbe ulteriormente.

Qui Viareggio. La vittoria nel 2025 ancora mancava alle zebre che l’hanno trovata, continuando a tenere la porta inviolata. Amoroso ha sperimentato una nuova versione di 4-2-3-1 con Baracchini-Bibaj-Goh terzetto sulla trequarti dietro a Morelli, panchinando Ortolini. Ed il Viareggio è ritornato al gol e al successo. La lotta per un posto al sole nei playoff è più viva che mai.

Qui Real FQ. La cura Buglio sta funzionando per i bianconerazzurri che dietro stanno diventando vero bunker: nelle 6 giornate di ritorno hanno fatto 4 clean-sheet, subendo solo 3 reti. A Perignano l’ha risolta da subentrato il difensore Nicolini all’86’.

Simone Ferro