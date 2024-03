Eccellenza. Il Camaiore vola: ora è secondo!. Rete dell’ex Kthella e bunker dietro

fratres perignano

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Acosta, Scremin, Arvia, Mancini, Petri, Gemignani, Zefi, Rosi, Ficarra, Sciapi. All. Francesco Colombini.

CAMAIORE: Barsottini, Borgia, Arnaldi, Anzillotti, Velani, D’Alessandro, Crecchi, Amico, Geraci, Da Pozzo, Kthella. All. Pietro Cristiani.

Arbitro: Andrea Norci di Arezzo

Rete: 22’ pt Kthella.

PERIGNANO – Vola questo Camaiore che non prende gol nemmeno per sbaglio. Col successo di ieri per il Camaiore (che ora è 2° in classifica avendo scavalcato anche la Cuoiopelli... ed a -7 dalla vetta) fanno ben 34 punti fatti nelle 16 partite della gestione Pietro Cristiani, di cui 16 punti fatti solamente nelle ultime 6 gare (tutte senza prendere gol).

L’imbattibilità di Barsottini inizia davvero ad essere notevole come minutaggio, così come la collezione di "clean-sheet" bluamaranto (11 nelle 16 gare con Cristiani al timone) resa possibile da una fase difensiva che grazie all’aiuto di tutti (...perché i primi a difendere sono anche gli attaccanti, in un complesso di gioco armonico e compatto fino al midollo in quanto a solidità di gruppo e unione d’intenti) è riuscita a non prender gol nemmeno contro il capocannoniere Sciapi e nonostante l’assenza per squalifica del leader del reparto Zambarda. Ieri il tecnico ex Tau ha cambiato modulo, riponendo il rombo in favore di un 3-5-2 che ha contrastato fin da subito la forte partenza del Fratres. Gara combattutissima, decisa dal gol dell’ex Kthella che a metà primo tempo insacca di testa sulla gran palla di Borgia che aveva galoppato a destra in ripartenza. Al Camaiore manca poi nella ripresa forse un rigore (per fallo su Borgia) e un “gol fantasma“ (non dato a Geraci su cross ravvicinato di Arnaldi). Cristiani finirà con il 4-3-3 (... col terzino sinistro 2004 Crecchi messo ala destra) per contrastare il mutato 4-2-3-1 nemico. Il migliore è il 2003 Jacopo Velani dietro insieme a D’Alessandro e ad Arnaldi.