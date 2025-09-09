Eccellenza, il cambio in panchina: al suo in pole Cattani. Terre di Castelli, è finita la ’mini era’ di Fontana: "Era già tutto deciso»

Dopo appena tre gare ufficiali è già arrivata al capolinea l’avventura di Mirko Fontana (foto) alla guida del Terre di Castelli. Ieri sera il direttore sportivo Ghidini ha incontrato il tecnico per comunicare la decisione della società di chiudere in anticipo il rapporto dopo la sconfitta 1-0 di domenica sul campo della Brescello Piccardo. Già da qualche settimana sulla testa di Fontana aleggiava il fantasma di un possibile cambio, con le voci che portavano a Francesco Cattani, coincise inevitabilmente con l’arrivo proprio di Ghidini come direttore sportivo con cui Cattani ha già lavorato con profitto prima a Castelfranco nel 2023-24 (5° posto) e poi l’anno scorso portando alla salvezza il Formigine.

In queste ore è atteso l’annuncio proprio di Cattani nuovo tecnico degli oronero, anche se nel pomeriggio erano stati accostati al Terre altri tre nomi, quello di Bob Notari, quello di Davide Marchini, ex Progresso e Francesco Salmi. "Purtroppo il mio destino era segnato – spiega il mister dopo l’esonero –. Mi sono ritrovato il giorno prima del ritiro senza il ds (Buttitta, ndr) e poco dopo anche senza il dg (Luppi, ndr), con l’arrivo di Ghidini e Pepe con cui non c’era stato feeling a Castelfranco. Il mio destino era già stato deciso prima del campionato quando hanno provato anche a mettermi qualche giocatore contro. Dimostrata poca professionalità"

d.s.