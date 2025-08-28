Eccellenza. "Il campionato sarà incerto e combattuto»

"L’Eccellenza sarà sulla stessa falsariga degli ultimi anni: un torneo avvincente, bello, interessante, gustoso in cui l’incertezza la farà da padrone fino alla fine". È l’opinione di Gastone Mariotti, a lungo tecnico dell’Atletico Gallo, Fossombrone e lo scorso anno al Fabriano Cerreto. "Al momento - aggiunge - ci sono squadre ancora incomplete e il mercato non si è chiuso, così tutte possono ancora rinforzarsi". Ai nastri di partenza si presentano squadre con le carte in regola per recitare un ruolo di primo piano. "Trodica è una formazione con nomi grandissimi, la K Sport ha rinforzato una squadra già forte, il Tolentino sarà nelle zone alte della classifica, il Chiesanuova può contare su un tecnico di valore come Mobili e su una società che sa programmare, l’Urbania ha modellato una formazione sul suo allenatore". E la Sangiustese? "Parte da un tecnico esperto e di valore, poi la società è ambiziosa ed è tra quelle che hanno tutto per fare bene". Adesso c’è il mercato e le squadre possono cambiare volto. "Le formazioni sono in fase di assestamento, non sono ancora definite". Però domenica c’è la Coppa Italia, una manifestazione molto interessante perché rappresenta un’altra strada per salire di categoria. "Sono dell’idea che sia sempre positivo vincere, anche le amichevoli, perché il successo trasmette fiducia anche se l’addetto ai lavori deve valutare ogni cosa considerando magari che l’avversario è incompleto o affaticato. Però il risultato positivo non può che fare bene, figuriamoci qualificarsi in Coppa Italia perché apre nuove opportunità". Non sono mancati i colpi di mercato. "Penso al Trodica e mi vengono in mente Cognigni e Spagna che sono elementi di categoria superiore, poi la K Sport sta trattando Broso e a Mistura".