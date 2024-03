Eccellenza: il Castenaso di Fancelli aspetta il Russi. Il Bentivoglio spera. Sasso Marconi e Granamica, continua la sfida ai piani alti Nel girone B di Eccellenza, duello serrato tra Sasso Marconi e Granamica. Scontro chiave per la capolista contro Pietracuta. Altri match cruciali in vista. Derby bolognesi nel gruppo A per la salvezza.