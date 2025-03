Eccellenza: il Castenaso si butta via, dal 2-0 al 2-2 col Sant’agostino. Tripletta di Medi, così lo Zola Predosa torna a sorridere

Dopo due turni senza successi (un ko e un pari) è finalmente tornato alla vittoria lo Zola Predosa che, nell’anticipo del girone A di Eccellenza, ha regolato con un roboante 5-0 (firmato Molossi, Brito e Medi, autore di una tripletta) il fanalino di coda Virtus Castelfranco ed è salito così al terzo posto, a parimerito con la Vianese, a quota 49.

Anche il girone B ha previsto un anticipo con protagonista una bolognese. Si tratta del Castenaso che, in vantaggio 2-0 sul campo del Sant’Agostino (doppietta di Sansonetti), è stato rimontato fino al 2-2 finale.

In virtù di questo risultato, i granata mantengono il terzo posto e portano a tre le lunghezze sulla coppia di capoliste formata dal Mezzolara (che oggi ospiterà il Pietracuta al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio) e dal Tropical Coriano (che farà visita al Sanpaimola). Per quanto riguarda le altre due nostre portacolori che militano in questo raggruppamento, il Medicina Fossatone sarà impegnato sul terreno del Futball Cava Ronco mentre il fanalino di coda Granamica cercherà di mantenere vive le speranze salvezza a Massa Lombarda.