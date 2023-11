Eccellenza. Il Cava Ronco lotta fino in fondo ed esulta al 93’ dal dischetto

CavA RONCO

FUTBALL CAVA RONCO: Carroli, Bellavista, Sango, Sciaccaluga (26’ st Rabiti), Pascucci, Fantinelli, Stucchi, Lupattelli, Grazdhani (38’ st Martoni), Parlanti (41’ st Garavini), Marzocchi (34’ st Del). A disp. Alpi, Bandini, Ferrara, Yoada, Magnani. All. Biserni.

RENO: Miserocchi, Diallo, Ferri (30’ st Giorgini), Tassinari, Innocenti, Bolognesi (38’ st Alberani), Renzi, Francisconi (32’ st Casadei), Frisari (41’ st Cepa), De Rose, Filippi. A disp. Antonini, Leone, Bezzi, Centofanti, Fratti. All. Ortolani.

Arbitro: Lelli di Cesena.

Reti: 7’ pt Grazdhani (F), 9’ st Frisari (R), 48’ st rig. Garavini (F).

Importante vittoria del Cava Ronco all’Antistadio 1 al 93’. Pronti via e subito partono forte i padroni di casa, che giocano a viso aperto e si fanno vedere con belle trame. Già al 7’ arriva il vantaggio, con Ghrazdani che, ben servito da Stucchi, a tu per tu con Miserocchi insacca sul primo palo. Al 19’ palo di Stucchi e sul tap-in a botta sicura di Pascucci interviene Tassinari a salvare la porta del Reno. Reagiscono i ravennati: al 39’ De Rose davanti a Carroli non trova lo specchio. Al 40’ gran punizione dal limite di Innocenti, palla contro l’incrocio.

Nella ripresa partono ancora bene i forlivesi: due conclusioni di Stucchi si spengono di poco a lato. Al 54’ su ripartenza ecco la rete del Reno: Frisari arriva per primo sul cross di Francisconi e gira di testa in rete: 1-1. Il Cava Ronco si butta in avanti: Grazhdani si vede deviare in angolo il suo tiro da Miserocchi con un grande colpo di reni; al 93’ Martone anticipa portiere e difensore e viene steso in area: è rigore e Garavini lo trasforma.