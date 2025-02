Eccellenza. Il Cenaia consolida i play off. Mobilieri sprecano l’occasione per provare a risalire

Il colpaccio a Castelnuovo Garfagnana lancia il Cenaia al terzo posto solitario con 40 punti, a lunghezze dalla Sestese. A sei giornate dal termine del girone A di Eccellenza, la squadra di Nicola Sena consolida la zona play off e punta al secondo o terzo posto per giocare in casa gli spareggi con due risultati a disposizione per passare il turno. La seconda posizione sarebbe importante anche per disputare in casa l’eventuale finale dello spareggio nel girone.

Il Cenaia ha ripreso vigore e ora è in fase positiva da diverse giornate. Si è visto anche a Castelnuovo, contro una squadra forte e su un campo sempre molto difficile. Dalla parte alta della classifica si passa direttamente nei bassifondi occupati dalle altre tre squadre di Valdera e zona del Cuoio. Detto della Cuoiopelli che ormai aspetta solo la matematica certezza di disputare il prossimo campionato di Promozione (matematica che potrebbe arrivare già domenica prossima), galleggiano tra il quintultimo e il quartultimo posto Fratres Perignano e Mobilieri Ponsacco. L’ultimo turno ha sorriso al Fratres che ha vinto segnando tre gol nei primi diciotto minuti sul campo della Cuoiopelli. Con questi tre punti la squadra di Pacifico Fanani aggancia a quota 26 proprio i Mobilieri che perdono lo scontro diretto in casa contro il Montespertoli. Doveva essere la partita della possibile svolta, la gara che poteva riaccendere le speranza per provare a conquistare la salvezza diretta, ma non è stato così. I rossoblu di Leonardo Tocchini hanno fatto un passo indietro dopo la vittoria di Massa. Sono stati sconfitti in casa dal Montespertoli che così allunga lil distacco e vede a pochissima distanza il traguardo della salvezza, mentre i Mobilieri si giocherannno la permanenza in Eccellenza ai play out proprio come il Fratres Perignano. Con la classifica attuale non sarà scontro diretto. Ma c’è anche questa probabilità.