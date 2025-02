Eccellenza. Il Cenaia di misura porta a casa i 3 punti

Castelnuovo Garfagnana2Cenaia 19693

CASTELNUOVO GARF.: Nucci, Casci, Filippi, Fall (30’st Tocci), Leshi, Rossi (14’pt Bonaldi), Fruzzetti (1’st Camaiani), Cecchini, Campani (30’st Gabrielli), Elhadoui, Magera. All.Vangioni

CENAIA: Baglini, Solimano, Goretti (10’st Pecchia), Remorini, Signorini, Puleo, Papini, Marcon, Canessa (30’st Ferretti), Neri, Apolloni. All. Sena

Arbitro: Corti Boneventura di Prato

Marcatore: al 36’pt Canessa, 13’ st Bonaldi, 39’st Remorini, 44’st Magera, 48’st Pecchia.

Castelnuovo - Vittoria di misura dei ragazzi di mister Sena, maturata nei minuti di recupero quando ormai il pari sembrava segnato. Nel primo tempo il Cenaia si porta in vantaggio al 36’ con Canessa che finalizza un lancio di Remorini per Solimano. Nella ripresa al 13’ i locali pareggiano con Bonaldi. Dopo il gol il Castelnuovo ha due occasioni, ma colpiscono i legni della porta. Al 39’ Remorini da oltre 40 metri beffa Nucci fuori dalla sua porta con perfetta parabola. Al 44’ un’incomprensione fra Baglini e Pecchia consente a Magera di segnare il gol del pareggio. I giochi sembrano fatti ma al 48’, una ripartenza di Ferretti fa giungere la palla a Pecchia che non ha difficoltà a segnare il gol vittoria per il Cenaia.

Pietro Mattonai