Eccellenza. Il Cenaia nel finale si sbarazza della Cuoiopelli

CENAIA 19693CUOIOPELLI1

CENAIA 1969: Baglini, Solimano (44’ st Goretti), Di Bella (34’ st Pecchia), Remorini, Signorini, Puleo, Papini (44’ st Gronchi), Marcon, Canessa (22’ st Ferretti), Neri, Puccini (1’ st Apolloni). All.Sena. CUOIOPELLI: Fogli, Arrigucci (1’ st Tazi), Bindi, Hanxhari, Porcellini, Duranti (12’ st Covino), Turini (28’ st Rocco), Mancino, Pinna, Ferraro, Campo (36’ st Mancini). All. D’Addario. Arbitro: Poggianti di Livorno. Marcatori: al 1’pt e 39’st, Neri, 30’st Campo (R), 42’st Apolloni.

Cenaia – Nell’anticipo di campionato solo negli ultimi dieci minuti di partita il Cenaia supera il fanalino di coda Cuoiopelli. L’avvio è di marca locale con i verdi arancioni che già al 1’ si portano in vantaggio con una rasoiata di Neri con palla che colpisce la parte interna del palo e finisce in rete. La partita sembra spianata per il Cenaia che intorno alla mezz’ora fallisce due nitide occasioni da gol. Nella ripresa il gioco perde di intensità e al 30’, per un fallo di mano in area di Marcon, l’arbitro assegna un calcio di rigore alla Cuoiopelli che Campo trasforma. Ci pensa Ferretti a rimettere le cose a posto. L’attaccante, entrato da pochi minuti al 39’ serve la palla gol per Neri che realizza la sua doppietta e al 42’ colleziona un’altra splendida opportunità per Apolloni che chiude definitivamente il conto. Oggi i Mobilieri Ponsacco saranno sul campo dello Sporting Cecina, mentre il Perignano ospita la Massese.

Pietro Mattonai