Eccellenza. Il Cenaia non riesce a uscire dall’incubo: "Un risultato bugiardo che ci punisce»

CENAIA 1969 0

BELVEDERE CALCIO 1

CENAIA: Bettarini, Lischi (30’ st Busiello), Arcidiacono, Provinzano (24’ st Quilici), Signorini, Puleo, Remedi, Cito (24’ st Bianchi), Maggi (1’ st Fischer), Boumarouan, Santagata. All. Sena.

BELVEDERE CALCIO: Pini, Veronesi, Del Conte, Cretella, Fregoli, Blanchard, Pecchia (8’ st Cret Catalin), Faenzi (42’ st Consonni, al 49’ Capoduri), Tantone (20’ st Tenci), Colledan (8’ st Cozzolino), Carlotti. All. Giallini.

Arbitro: Bianchi di Lucca.

Marcatore: al 46’pt Blanchard.

Il momento no del Cenaia non accenna a finire e anche contro la compagine maremmana della Belvedere sono costretti a cedere l’intera posta in palio. "Un risultato bugiardo che ci punisce – dice il responsabile comunicazione della società verde arancione – perchè la prestazione c’è stata, la squadra ha giocato bene ma purtroppo non siamo riusciti a concretizzare. Loro sono andati in gol nell’unica occasione che hanno avuto".

Il Cenaia parte bene, gioca un buon primo tempo creando diverse occasioni per portarsi in vantaggio. Ci prova subito Maggi all’8’ che si presenta solo davanti al portiere ospite ma gli calcia la palla addosso. Poi è Remedi a provarci senza successo ed infine Arcidiacono calcia bene ma trova un bravo Pini che devia in angolo. Non perdonano gli ospiti che, sul finire del tempo, al 46’, su azione successiva ad un calcio d’angolo, con palla smanacciata da Bettarini e sulla successiva mischia, si portano in vantaggio con Blanchard.

Nella ripresa non torna in campo Maggi, infortunatosi ad una spalla. Il Cenaia fa tanto possesso palla, supremazia territoriale, con gli ultimi minuti che sono un vero e proprio assedio alla porta della Belvedere. La compagine ospite si dimostra però solida in difesa e si affida alle ripartenze ma il portiere Bettarini rimane inoperoso per tutta la ripresa, ma il risultato a favore degli ospiti non cambia.

Pietro Mattonai