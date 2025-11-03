Eccellenza. Il Certaldo ancora poco incisivo, torna a casa a mani vuote

SIGNA

1

CERTALDO

0

SIGNA: Crisanto, Nencini, De Ferdinando, Soldani, Nocentini, Bianchi, Lombardi C., Dallai, Tempesti, Baggiani S., Cioni. A disp.: Landini, Lombardi L., Giuliani, Tesi, Manetti, Flachi, Coppola, Piscitelli, Costa. All.: Gambadori.

CERTALDO: Gasparri, Piochi, Pinzani, Di Leo, Edu Mengue, Nannetti, Ciappi, Alfani, Pareggi, Cicali G., Innocenti. A disp.: Cicali S., Cesarano, Cianciolo, Aguedo, Tanganelli, Poienari, Celoni, Cicali T., Pennini. All.: Gangoni.

Arbitro: Cavalleri di Treviglio.

Reti: 40’ Bianchi.

SIGNA – Rimandato ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale per il Certaldo, che dopo aver mosso la classifica nel turno precedente in casa con l’Affrico, si è presentato con rinnovato entusiasmo sul campo di un’altra diretta concorrente per la salvezza come il Signa. Pagando come al solito l’ormai consueta sterilità offensiva, però, i viola valdelsani sono tornati a casa a mani vuote: decisivo il gol di Bianchi a fine primo tempo sugli sviluppi di una palla inattiva. Nella ripresa, infatti, i padroni di casa hanno poi amministrato il vantaggio. Certaldo che resta così ultimo a un punto, con due lunghezze di ritardo dal Lanciotto penultimo.