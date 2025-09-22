Eccellenza. Il Certaldo fermato in trasferta dalla Lastrigiana . Dal dischetto Campagna non sbaglia e supera Gasparri

LASTRIGIANA

1

CERTALDO

0

LASTRIGIANA: Marziano, Pierattini, Gonfiantini, Zefi, Falciani, Massaro, Romei, Del Colle, Mandolini, Campagna, Sarti. All. Guasti

CERTALDO: Gasparri, Cicali, Innocenti, Aguedo, Modesto, Piochi, Pennini, Sadik (Pinzani), Pareggi, Di Leo, Cianciolo. All. Gangoni.

Arbitro: Baldasseroni di Pistoia.

Reti: 22’ Campagna.

LASTRA A SIGNA – L’avvio felice della Lastrigiana in Coppa Italia trova conferma in campionato e dopo il successo esterno nella prima giornata, ecco il bis sul terreno amico de "La Guardiana" con il Certaldo, che ha avuto un inizio di stagione tutta inversa, in quanto eliminato in Coppa e con due sconfitte in campionato. La rete che ha deciso la gara dopo 22 minuti quanto l’arbitro decretava un calcio di rigore a favore dei locali che il numero dieci Campagna realizzava battendo Gasparri. Vani per il resto della gara i generosi tentativi degli ospiti di pervenire al pareggio con un paio di buone opportunità, e locali che hanno difeso il vantaggio con una certa sicurezza fino alla fine conquistando un nuovo successo.

