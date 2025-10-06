Acquista il giornale
Eccellenza. Il Certaldo soffre il ridimensionamento. Ancora una sconfitta

RONDINELLA 3 CERTALDO 0 RONDINELLA MARZOCCO: Dainelli, Cellai, Ricchi, Mazzolli, Ciardini, Tomberli, Nannelli, Baldesi, Polo, Massai, Vezzi. All.: Tronconi. CERTALDO: Gasparri, Edu Mengue,...

di SIMONE CIONI
6 ottobre 2025
RONDINELLA 3 CERTALDO 0

RONDINELLA MARZOCCO: Dainelli, Cellai, Ricchi, Mazzolli, Ciardini, Tomberli, Nannelli, Baldesi, Polo, Massai, Vezzi. All.: Tronconi.CERTALDO: Gasparri, Edu Mengue, Innocenti, Di Leo, Pinzani, Nannetti, Ciappi, Aguedo, Cianciolo, Cicali G., Alfani. All.: Gangoni.Arbitro: Bernardini di Piombino.Reti: 35’ Polo, 50’ Ciardini, 75’ Nannelli.

FIRENZE – Quarta sconfitta consecutiva per il Certaldo, che sta palesando tutte le difficoltà che erano state messe in preventivo in una stagione di ‘ridimensionamento’. I valdelsani reggono mezz’ora sul campo della capolista Rondinella Marzocco, poi Polo sblocca il risultato per i padroni di casa e la partita si fa tutta in salita. Nel primo tempo, comunque, il Certaldo resta in partita e prova anche a spaventare un po’ i fiorentini, che in avvio di ripresa chiudono il conto col raddoppio firmato da Ciardini. A questo punto Ciappi e compagni accusano il colpo e la Rondinella ha vita facile nell’amministrare il doppio vantaggio ed arrotondare ulteriormente il punteggio al 75’ con il 3-0 di Nannelli. Certo per il Certaldo non era questo l’avversario contro cui sperare di fare punti.

© Riproduzione riservata

