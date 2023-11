Eccellenza. Il Chiesanuova guarda avanti: "Il Montegiorgio? Un team tosto»

"I campionati si vincono o si perdono da dicembre in poi, adesso c’è solo da mettere più punti possibili in cascina. A gennaio faremo le prime valutazioni". Il centravanti Lorenzo Sbarbati, classe 1990 top scorer del Chiesanuova con 3 reti all’attivo e boa stile pallanuoto nel gioco di mister Mobili, fa il pompiere dopo le 4 vittorie consecutive dei biancorossi. O quantomeno limita l’euforia, comunque giustificata se non sacrosanta, che domina l’ambiente dopo il poker materializzatosi domenica superando 2-0 il Montefano. I viola hanno parlato di episodi arbitrali e sconfitta immeritata, ma Sbarbati non ci sta: "Nel primo tempo siamo stati un po’ timidi e loro hanno avuto occasioni più limpide, ma niente di più. Poi siamo cresciuti ed è arrivato l’autogol a nostra favore. Certo che l’episodio ha influito, ma è così in questo campionato molto equilibrato, tanto che domenica ci sono stati tutti pareggi tranne noi. Dopo il mio raddoppio i viola hanno creato poche occasioni, di sicuro col Montefano non meritavamo di perdere". Tra due giorni andate al "Tamburrini" di Montegiorgio per giocare contro una compagine che ha 9 punti in meno e che non ha mai vinto…. "È vero che non hanno mai vinto ma attenzione perché il Montegiorgio ha perso solo due volte (con Maceratese e Urbino ndc) e noi tre, tanto per dire. Sono un team giovane ma evidentemente assai rognoso". È stato chiamato a sostituire Tittarelli che l’anno scorso ha vinto la classifica dei bomber segnando 16 reti. Lei gioca più per la squadra, spazia anche sulla fascia per liberare spazi, ma ha un obiettivo a livello realizzativo? "Quando sei prossimo ai 33 anni, non pensi a quanti gol farai ma a far vincere la squadra. Certo che con le mie reti sarà più facile riuscirci".

Andrea Scoppa