Eccellenza. "Il Chiesanuova sarà ancora protagonista»

Ad una settimana dalla cerimonia di intitolazione dello stadio a Don Guido Bibini, un sabato di festa e al tempo stesso di emozione e commozione, torna a parlare il presidente del Chiesanuova, Luciano Bonvecchi. Anticipando qualcosa sulla squadra del prossimo campionato di Eccellenza. "Settimane fa abbiamo già confermato tutto lo staff tecnico in blocco, dall’allenatore Roberto Mobili al preparatore atletico e fisioterapista Jonatan Magnaterra, dal preparatore dei portieri Marco Corsetti al vice allenatore Moreno Tacconi, più dulcis in fundo Marco Bruni. Colgo l’occasione per sottolineare quanto siamo felici di avere ancora con noi una figura come Bruni, team manager ma di fatto capace di ricoprire più incarichi grazie alle sue capacità. Era corteggiato, soprattutto da una società di serie D, ma Bruni resterà esclusivamente a disposizione del Chiesanuova". Il presidente Bonvecchi dà appuntamento ai prossimi giorni quando ci saranno altre importanti novità per la squadra. "Nei prossimi giorni – aggiunge il presidente – inizieremo a comunicare le prime operazioni riguardanti la squadra. Posso solo anticipare che l’ossatura è stata in gran parte mantenuta e la rosa è già a buon punto. Puntiamo a recitare ancora un ruolo da protagonisti".