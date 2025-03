Eccellenza, il derby. A Perignano basta Badalassi. Cenaia spreca anche un rigore

CENAIA 19690

CENAIA 1969: Baglini, Solimano, Di Bella(30’st Pecchia), Remorini, Signorini, Puleo, Papini, Marcon(1’st Apolloni), Canessa(30’st Ferretti), Neri, Puccini(15’st Bartolini). All.Sena

FRATRES PERIGNANO: Serafini, Ricci, Brisciani, Gamba, Genovali, Lucaccini, Badalassi(15’st Lucarelli), Zocco, Cutroneo(40’st Passerotti), Misseri, Taraj. All.Fanani

Arbitro: Giusti di Livorno Note: al 46’st espulsione di Genovali(FP) per fallo di mano in area e calcio di rigore per il Cenaia fallito da Signorini Marcatore: al 36’pt Badalassi

CENAIA - I Fratres Perignano con un gol messo a segno nella prima frazione di gioco si aggiudicano il derby con il Cenaia e incassano tre punti molto preziosi nella loro rincorsa per cercare di salvarsi direttamente. Una partita molto equilibrata quella che si è giocata al "Pennati" di Cenaia tra due squadre che però avevano obiettivi diversi. I Fratres Perignano si sono aggiudicati l’intera posta in palio perchè apparsi più affamati soprattutto dal punto di vista agonistico. I verdi arancioni locali, al momento saldamente al secondo posto in classifica, in queste ultime uscite stanno giocando con una certa rilassatezza, forse già proiettati mentalmente verso la fase finale dei play off. Buon per loro che la Sestese è stata impattata sul pareggio dal Montespertoli. Con questo risultato invece i rossoblù perignanesi riescono a mantenere la forbice di dieci punti sulla Pontebuggianese. Ritornando alla partita questa è stata equilibrata con una prevalenza dei Fratres nel corso del primo tempo mentre è stato il Cenaia a condurre la danza nella ripresa. Occorre anche dire che vere e proprie occasioni da gol non ce ne sono state e il gol del vantaggio perignanese, realizzato al 36’, è scaturito da una rimessa in area con palla che giunge sui piedi di Badalassi che infila l’angolo della porta difesa da Baglini. Nella ripresa il gioco si fa più spezzettato e il Cenaia ha un paio di occasioni per pareggiare ma il colpo di testa di Puccini al 20’ va alto. Al 46’ il calcio di rigore per il Cenaia per fallo di mano in area di Genovali, espulso nell’occasione dall’arbitro. Si incarica della trasformazione Signorini che però spreca l’occasione per pareggiare calciando fuori alla destra del portiere ospite. E’ festa per i Fratres Perignano.

Pietro Mattonai