Eccellenza. Il derby apuano finisce di nuovo in parità

massese

0

real Forte Querceta

0

MASSESE: Gatti, Grasso (55’ Maffei), Marchini, Lucaccini, Lasagna, Bertipagani (105’ Mariani), Centonze (70’ Grasselli), Caponi, Buffa, Marabese (74’ Baudi), Lucchesi (105’ Biagi). All. Marselli.

REAL FQ: Pastine, Tofanelli (63’ Battisti), Mogavero, Michelucci (70’ Bartolini), Ricci, Nicolini, Franzoni, Campo (63’ Lembo), Fantini (105’ Pinna), Borselli, Goh. All. Verdi.

Arbitro: Poggianti di Livorno.

Note: spettatori 270; angoli 2-5; ammoniti Ricci; recupero 0 e 7’.

MASSA – Per la terza volta in poco più di un mese, è il segno ‘x’ a dominare la sfida tra Massese e Real Forte Querceta. Dopo i due precedenti in Coppa Italia terminati 1-1 e 2-2 (con passaggio del turno apuano grazie ai calci di rigore), il terzo incrocio stagionale termina a reti inviolate. Un punto a testa che sorride di più ai versiliesi, usciti con più certezze dalla doppia sfida in una settimana contro Lucchese e Massese. I bianconeri invece mancano ancora una volta il primo successo casalingo e frenano dopo la buona prestazione in casa della Real Cerretese. Nel primo tempo brutto infortunio occorso a Fantini, con il gioco rimasto fermo per molti minuti per prestare soccorso allo sfortunato giocatore del Real Forte. Verdi conferma in toto l’undici titolare di una settimana fa. Al centro della difesa l’ormai coppia collaudata Nicolini-Ricci, regia affidata a Borselli mentre si cercano i primi gol in campionato dei tre giocatori offensivi, Campo, Fantini e Goh. Prevale l’equilibrio fin dalle prime battute di gioco, gioco che ristagna a metà campo e difese e portieri poco impegnati. L’infortunio di Fantini non facilita le cose in casa Real Forte: senza il suo punto di riferimento offensivo, la squadra fatica a trovare soluzioni che possano mettere in difficoltà la retroguardia della Massese. Le note liete vengono ancora una volta dalla fase difensiva, con Ricci e Nicolini bravi ad arginare un attaccante pericoloso come Buffa. Il copione non cambia nella ripresa. Si aprono gli spazi ma il risultato rimane inchiodato sullo 0-0. Per il Real Forte Querceta è il quarto pareggio consecutivo, dopo la vittoria all’esordio contro la Sestese.

Michele Nardini