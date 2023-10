Eccellenza: il derby. Spoleto-Acf Foligno show

FOLIGNO – Il derby Spoleto – Acf Foligno coincide con il ritorno sulla panchina del sodalizio folignate dell’allenatore Alessandro Manni, reduce da una lunga squalifica. Un lungo calvario durante il quale Manni (sostituito da Massimiliano Reali) è stato costretto ad assistere dalla tribuna le partite della sua squadra. "Un periodo interminabile – spiega Manni – con la squadra che ha fatto il proprio dovere per cui l’interesse adesso è rivolto al futuro" . Futuro che inizia con la partitissima con Spoleto. "Una partita piena di insidie – continua Manni – dalla quale mi aspetto ulteriori risposte positive. Partita che potrebbe darci ulteriori indicazioni per avere un’idea più veritiera in merito a quelle che sono le nostre ambizioni. Dico questo perché il confronto sul terreno dei biancorossi rappresenta un severo banco di prova. Ma l’Acf Foligno vuole mantenere il vertice della classifica e allungare la striscia positiva. Lo Spoleto si avvale di ottime individualità in particolare nel settore avanzato. Motivo in più per cui pretendo dalla mia squadra di giocare una partita con la testa, e essere più precisa in zona gol. La nostra forza, però, era e dovrà continuare ad essere l’umiltà evitando di illudersi perché con tante partite da giocare sarebbe un errore imperdonabile che potremo pagare a caro prezzo.

Spoleto: Cherubini, Colarieti, Mechetti, Pazzogna, Monisi, Tomassoni, Mingaroni, Giustini, Sabatini, Gesuele Kola.

Acf Foligno: Lori, Zichella, Nuti, Moracci, Benedetti, Bruschi, Mattia, Settimi, Khribech, D’Urso, Calderini.

