Eccellenza, il dg dei Ducali Santi. "Imprecisi nelle giocate e lunghi. Così l’Urbino ha perso la vetta»

Giornata amara per le pesaresi del campionato di Eccellenza, tutte e tre uscite sconfitte nei rispetti match. Un pomeriggio autunnale tutto da cancellare però dopo la necessaria riflessione sulle cose che non sono andate anche perché ormai siamo entrati nel cuore del torneo e i punti cominciano ad essere pesanti. Ha perso la leadership l’Urbino ma c’è da dire che ha una partita da recuperare, quella sul campo del Castelfidardo prevista per mercoledì 22 novembre alle ore 14,30. "La partita con il Tolentino sapevamo essere molto difficile – dice il giorno dopo ilo dg dei ducali Iva Santi – un avversario che non aveva bisogno di presentazioni. Purtroppo siamo stati stranamente imprecisi in tante giocate e anche troppo lunghi tra i reparti. Questo ha permesso al Tolentino di trovare campo una volta superato il nostro primo pressing. Nonostante ciò abbiamo rischiato pochissimo dietro ma per contro non siamo stati incisivi in fase offensiva come al solito. Complimenti al Tolentino e testa alla prossima. Ma ancora una volta la partita di oggi ha dimostrato come questo campionato è difficilissimo, ogni gara va affrontata al massimo non puoi mai permetterti di abbassare la guardia. Comunque nulla di grave sono sicuro che ripartiremo facendo tesoro anche degli errori scaturiti da questa sconfitta". Il patron dell’Urbania Jacopo Sansuini cosi analizza la sconfitta casalinga contro il Montegranaro: "Sconfitta che dispiace anche perché avvenuta in casa. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, creato occasioni e colpito una traversa sullo 0-0. Abbiamo subìto la rete del vantaggio nell’unico tiro in porta concesso al Montegranaro nel primo tempo. La ripresa invece non è stata buona. Siamo calati di intensità, poco precisi e non abbiamo praticamente più fatto nulla per pareggiare, anzi. Abbiamo concesso spazi grazie ai quali i loro attaccanti hanno potuto arrotondare il risultato. Non è una scusante ma gli infortuni iniziano a pesare molto". Battuta d’arresto della K Sport Montecchio Gallo in quel di Civitanova. "E’ stata una gara difficile. – osserva il dg della K Sport Matteo Mariani –. La Civitanovese è una grande squadra e merita il primato attuale, ha una rosa lunghissima capace di sopperire le tante assenze. Nel primo tempo sono stati più rapidi di noi, vincendo spesso i duelli individuali ed arrivando prima sulle seconde palle. Voglio fare un plauso al nostro portiere Andreani che domenica, come in altre occasioni, si è sempre fatto trovare pronto anche quando alternato con Orion Elezaj, altro ottimo e giovane portiere. Sono convinto che a Civitanova se fossimo riusciti a chiudere il primo tempo senza subire reti, saremmo riusciti ad ottenere qualche punto perché i nostri avversari sono calati alla distanza e abbiamo avuto un leggero predominio nel secondo tempo". Una squadra quella di mister Alfonsi che nei prossimi giorni dovrebbe attingere sul mercato con l’innesto di altri due giocatori, in una rosa, come ha detto Mariani, già ampia.

Amedeo Pisciolini