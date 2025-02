Eccellenza, il dg e l’exploit sulla Maceratese che serve anche ai cugini della K Sport. Santi: "Ecco un successo ducale»

K Sport Montecchio Gallo prima, Urbino in zona playoff, Urbania a ridosso pronta ed entrare nella zona che conta e Alma Juventus Fano non pervenuta. Il pareggio di Osimo ha permesso alla K Sport Montecchio Gallo di portare a due i punti il vantaggio sulla Maceratese. "È stata comunque una partita difficile dove non siamo stati eccelsi – commenta il giorno dopo il diesse della K Sport Ettore Mariotti – la squadra per la prima volta quest’anno non è stata al massimo, di positivo c’è stato che dopo il 2 a 1 per i nostri avversari abbiamo saputo reagire e alla fine è arrivato questo pareggio al 94’ su calcio di rigore; un punto molto importante che fa morale e ridà nuove energie per il proseguo. Ora prepariamoci per la prossima gara casalinga contro la Sangiustese".

Battuta la Maceratese (foto una fase del match) che fino a tre giornate fa era la capolista del girone: l’Urbino, si ritaglia un posto nei playoff e guarda con fiducia e curiosità alle ultime sette giornate. "Vittoria straordinaria questa con la Maceratese – osserva il dg dell’Urbino Ivan Santi – che chiude una settimana intensa. Vorrei fare i complimenti al mister e al suo staff che hanno preparato questa partita in modo impeccabile. I ragazzi hanno fatto il resto lasciando davvero poco alla Maceratese. Nel secondo tempo abbiamo alzato ancora più i ritmi e gli avversari hanno fatto difficoltà a starci dietro. Abbiamo creato almeno quattro nitide occasioni suggellando la vittoria che alla fine è stata ben più netta di quanto dica il risultato. Classifica da reinterpretare alla luce della probabile esclusione dell’Alma Fano perché con questa vittoria siamo a tre punti dal secondo posto occupato dal Chiesanuova. Cercheremo ora di dare continuità a questa vittoria ma ogni gara fa storia a sé quindi testa subito al Montegranaro per una partita che sarà per noi fondamentale".

Un punto e qualche rimpianto è quanto riportato a casa dall’Urbania in quel di Monte San Giusto. "Un buon punto visto da fuori – commenta l’allenatore durantino Simone Lilli – ma per la partita disputata e le occasioni avute i ragazzi avrebbero potuto vincere. Considerando le tante partite disputate in queste ultime settimane, i ragazzi hanno fatto una prestazione molto buona ma non è bastato per portare a casa la vittoria. Adesso ci aspetta una settimana importante che culminerà con la partita in casa con il Tolentino. Ci aspetterà una gara decisiva per i play-off".

I bomber. A guidare la classifica dei cannonieri con 12 reti: Lorenzo Grassi (Sangiustese). 11 reti: Giordano Bardeggia (Urbino) e Lorenzo Alessandroni (Osimana). 10 reti: Fabricio Lovotti (Tolentino). 9 reti: Joel Tomas Nunez Mastroianni (Urbania) e Luca Coginini (Maceratese). Seguono con 8 reti a testa 4 calciatori.

La classifica. K Sport Montecchio Gallo 51; Maceratese 49; Chiesanuova 43; Tolentino 42; Urbino 38; Urbania 36; Sangiustese e Osimana 35; Montegranaro 33; Montefano 30; Matelica 28 (ma le verranno assegnati a tavolino i 3 punti del match con il Fano e quindi salirà a quota 31); Fabriano Cerreto 26; Atletico Mariner 19; Monturano e Portuali Ancona 18, Alma J. Fano 3.

Seconda categoria. Antonio Cervellera sosrtituisce il dimissioanrio Salsiccia sullapanchina del Piandimeleto. Un ritorno.

Amedeo Pisciolini