Eccellenza, il Dicomano si rinforza: "Vogliamo una salvezza tranquilla"

L’Alleanza Giovanile Dicomano è tornata in campo ieri per la nuova stagione di Promozione. L’obiettivo della società del presidente Caramelli è di alzare l’asticella per una salvezza più serena. Per farlo, la società ha lavorato sul mercato, ingaggiando 13 nuovi giocatori esperti. A questi si affiancano i 12 confermati, insieme a 5 Juniores promossi in Prima squadra. L’allenatore Diotaiuti (a destra nella foto) si è detto soddisfatto del mercato ma un po’ deluso per l’assenza nel girone C di squadre del Mugello. "Sono dispiaciuto per l’assenza di derby con Luco, Fortis e San Piero a Sieve – ha detto Diotaiuti. – Il girone C è fortissimo, ma faremo la nostra parte". Le prime uscite saranno sabato 23 agosto (ore 16) a Scarperia con gli Juniores dello Scandicci e il 27 agosto (ore 19) con l’Affrico.

La rosa. Portieri: Bertini (’08), Maionchi (’02), P. Nardoni (’04), Tirinnanzi (’08). Difensori: Albani (’06), Bacocci (’04), Castri (’96), Cosi (‘03), Cudia (’08), Lombardi (’99), Masi (’05), Pecorari (’03), Pruneti (’02), Vignozzi (’06). Centrocampisti: Caramelli (’04), Carlucci (’06), Gianassi (’00), Masi (’08), Pierattini (’94), Salvadori (’04), Somigli (’00), Valoriani (’03). Attaccanti: Alivernini (’99), Campagna (’00), Centrone (’00), Ceratti (’08), S. Nardoni (’04), Paggetti (’03), Venuto (’08), Zepponi (’99). Vice allenatore Cellini, dg. Giacomo Cosi. Prep. atletici: Bonciani e Malesci; massaggiatore Misisini. Dirigenti: Bacocci, Masi, Martelli.

Giovanni Puleri