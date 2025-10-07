Eccellenza: il dopo derby Real Forte-Lucchese. Verdi è soddisfatto: "Siamo in crescita»

Nel calcio iper-organizzato dei giorni nostri, capita che anche in Eccellenza ti ritrovi ad assistere a una partita studiata a tavolino, in cui ogni movimento di un singolo calciatore sembra radiocomandato dalle direttive del suo allenatore. Così è stato il primo tempo di Real Forte Querceta-Lucchese: magari non proprio il massimo dal punto di vista dell’adrenalina ma sicuramente molto interessante per capire la direzione in cui sta andando anche il calcio dilettantistico. Il Real Forte Querceta del tecnico Matteo Verdi non si sottrae a queste regole.

L’allenatore ha lavorato fin dal primo giorno per costruire un’identità di gioco ben riconoscibile: partenza dal basso con i due centrali difensivi molto coinvolti nella manovra (a proposito: complimenti a Nicolini, autore di una partita ai limiti della perfezione), Borselli faro di tutte le iniziative, movimenti studiati in funzione di isolare gli esterni alti nell’uno contro uno e di favorire gli inserimenti senza palla delle mezzali. Davvero un bel collettivo quello di mister Verdi, che se l’è giocata alla pari contro un avversario blasonato come la Lucchese. Malgrado gli avversari avessero preparato una sorta di gabbia per limitare i rifornimenti a Borselli, il Real Forte Querceta non si è snaturato e ha continuato nel suo spartito tattico. Magari ancora alcuni dettagli sono ancora da rivedere, come ad esempio i pochi palloni giocati in area avversaria dai due terminali offensivi sulla carta più pericolosi, Fantini e Goh, ancora a secco di reti in campionato e protagonisti di molto lavoro ‘sporco’; ma la sensazione è che ci siano ancora molti margini di miglioramento. "Questo è un gruppo che lavora con grandissimo impegno – ha commentato a fine gara Matteo Verdi – prestazione come questa ci danno grande fiducia. Adesso dobbiamo proseguire su questa strada, consapevoli di poter crescere ancora tanto".

Michele Nardini