Eccellenza: il doppio impegno dei bianconeri. Sansepolcro, continua la corsa alla Serie D

Sansepolcro prosegue con successo il cammino parallelo campionato-Coppa Italia di Eccellenza, conquistando in quest’ultima l’accesso ai quarti di finale della fase nazionale, ma dopo 10 giorni senza partite ufficiali è atteso da un marzo che si preannuncia come un mese di ferro per i bianconeri. Sette sono per ora le partite certe che la squadra disputerà e se dovesse superare anche il prossimo turno diverrebbero nove. Il Sansepolcro potrebbe infatti giocare tutte le domeniche e tutti i mercoledì, e l’eventuale accesso alle semifinali di Coppa si combinerebbe, nella seconda metà, con due importanti scontri diretti in campionato: quello del 23 in casa dell’Angelana e quello del 30 fra le mura amiche contro il Pierantonio. Il tutto senza prendere sottogamba le sfide contro Pontevalleceppi, Castiglione del Lago e Tavernelle, in lizza per la salvezza o per posizioni di vantaggio nei playout. Lo stop al campionato giunge in un momento buono sia per far rifiatare i singoli che per recuperare chi è ancora alle prese con gli acciacchi, vedi il centrale Tersini e l’esterno difensivo Merciari, che è anche un sottoquota. Dopo 14 anni, il Sansepolcro ritrova dunque in Coppa la Sestese, avversaria affrontata a suo tempo anche in Promozione e per tante stagioni avversaria in Serie D; due società peraltro in ottimi rapporti, anche se sul campo le sfide erano sentite. Si comincerà mercoledì 12 al Piero Torrini, si replicherà il 19 al Buitoni per una posta in palio che inizia a essere sostanziosa.

Claudio Roselli