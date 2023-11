Eccellenza. Il "ds» Bacci: "River, occhio al Fucecchio»

River Pieve pronto a dimostrare il proprio valore per conquistare i tre punti. I biancorossi giocheranno in casa contro il Fucecchio. "Dobbiamo scendere in campo con determinazione e giocare con grinta e voglia di vincere, proprio come abbiamo fatto contro il Lanciotto Campi – afferma il direttore sportivo Roberto Bacci (foto) – . Se affrontiamo la partita con lo spirito giusto, saremo di certo in grado di raggiungere ottimi risultati".

"Avremo di fronte – aggiunge il ds – una squadra dotata di un buon reparto d’ attacco, che vanta giocatori importanti come Andreotti. Dovremo fare attenzione". In casa River non disponibili Bosi (out per infortunio), Leshi e Filippi (entrambi squalificati). Possibile l’impiego di Ramacciotti, Di Giulio, Rossi e Lunardi per la difesa; di El Hadoui, Cecchini e Tocci a centrocampo; mentre per l’attacco l’unica certezza rimane Canessa che potrebbe essere affiancato da due tra Babboni, Fruzzetti, Bachini e Magera. Fischio d’inizio alle ore 14,30. Arbitrerà l’incontro Germanò di Ostia Lido.

Federico Santarini