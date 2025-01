Eccellenza. Il ds Gigli: "Montefano, contro il Tolentino serve una gara maiuscola»

"Serve una prova importante perché il Tolentino è una formazione che ha fatto molto bene nella prima parte di stagione, si rinforzato ed è in salute". Lorenzo Gigli, diesse del Montefano, parla del match di oggi alle 15 che dà il via al girone di ritorno. Il mercato ha portato delle novità negli organici delle due squadre: il Montefano ha preso l’attaccante Daniele Ferretti e il difensore Lorenzo Galeotti, mentre il Tolentino si è ora assicurato anche Peluso che alcuni mesi fa ha segnato ai viola quando indossava la maglia del Fabriano.

"I cremisi hanno fatto un innesto che dà esperienza e qualità. Anche noi abbiamo fatto delle operazioni in entrata e in uscita: Galeotti è un giovane molto interessante, mentre Ferretti è un elemento importante che può darci molto sul piano tecnico e di esperienza". In uscita c’è anche Luciani, il giocatore lascerà i viola per accasarsi all’Atletico Mariner.

"Oggi – conclude Gigli – dovremo prestare massima attenzione a ogni dettaglio perché dall’altra parte c’è una formazione che fa vedere un buon calcio e sa sfruttare il gioco per trovare la soluzione giusta. Ma anche noi abbiamo qualità e dobbiamo farla pesare".