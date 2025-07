Eccellenza: il ds insieme al tecnico Calderini nella fase clou delle trattative. La Sangiovannese su Borri e Gori. Agatensi pronto per i nuovi colpi

SAN GIOVANNIPur essendo davanti a un immobilismo totale da parte della società, di cui ufficialmente dopo le ultime notizie non si conoscono nemmeno i vertici, nella Sangiovannese il lavoro del duo Agatensi-Calderini va comunque avanti per l’allestimento della squadra che sarà ai nastri di partenza del prossimo torneo di Eccellenza. C’è da mettere sotto contratto oltre 20 calciatori, qualcuno sicuramente verrà promosso dalla Juniores ma la maggior parte arriverà da un po’ tutta la Toscana e anche al di fuori dei confini regionali, questa almeno è l’idea che si è posto lo stesso addetto al mercato azzurro visto che siamo a luglio inoltrato e molti dei giocatori, magari nel mirino, hanno ormai accettato altre lusinghe.

Sempre in tema di volti nuovi piace l’attaccante Filippo Borri, nato nel 2005, nell’ultima stagione in forza al Valentino Mazzola (Eccellenza) con 29 presenze e 10 reti all’attivo. Ben messo fisicamente dall’alto dei suoi 186 cm di altezza, è una classica prima punta brava a finalizzare nell’area piccola ma anche a giocare di sponda per i compagni. Nel suo passato un altro campionato sempre in Eccellenza col Castelfiorentino.

Un altro profilo finito nel taccuino di Agatensi e il centrocampista trentenne Matteo Gori, nell’ultimo biennio all’Affrico dove tra Promozione ed Eccellenza ha collezionato circa 50 presenze con un goal all’attivo. Ha giocato perlopiù in Mugello con le maglie di Dicomano e Fortis Juventus oltre ad un campionato nel Pontassieve.

Intanto sono state rese note le date di inizio stagione; il 31 agosto si partirà con il primo turno di andata di Coppa Italia, il 7 settembre il ritorno mentre la prima giornata di campionato di Eccellenza prevista il 14 settembre.

Massimo Bagiardi