Eccellenza. Il ds Sirolesi: "Il Trodica punta alla promozione. Non riuscirci sarebbe una sconfitta»

"Ci attende una partita delicata e difficile perché il Montefano è una formazione che ha i mezzi per creare molte difficoltà a qualsiasi squadra". Mirko Sirolesi, direttore sportivo del Trodica, è proiettato sul match di domenica ma guarda anche al futuro con ottimismo. "Mi fa ben sperare – dice – la rosa importante del Trodica dove ci sono giocatori scesi di categoria perché hanno anche sposato il nostro progetto". La squadra è reduce dal successo di peso a Montecchio contro la capolista K Sport. "Una vittoria importante – osserva Sirolesi – perché potrebbe anche subentrare la paura quando giochi bene ma non hai il conforto dei risultati". In estate il diesse Sirolesi si è messo in evidenza centrando diversi colpi, ma qual è stato quello più eclatante? "Veramente è più di uno se penso a Bellucci, Spagna, Cognigni, Costa Ferreira, Misuraca, Cichella, Passalacqua, Cantarini e tra loro c’è chi non ha mai giocato in Eccellenza".

Il diesse gioca a carte scoperte. "L’obiettivo è vincere, non tagliare quel traguardo sarebbe una sconfitta considerando gli investimenti fatti, poi è chiaro che c’è da fare sempre i conti con il campo". Non è nemmeno da escludere che ci sia pressione attorno alla squadra considerati i traguardi fissati. "No, quella non c’è. La squadra ha sempre lavorato tranquilla e i tifosi ci sono sempre stati vicini, anche quando abbiamo perso".