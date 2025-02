Eccellenza. Il Faenza cerca l’impresa. Medicina per la Reno

Si giocano in questo weekend le gare della giornata n.24. L’anticipo è l’interessantissimo testacoda di Cattolica, dove la capolista Tropical Coriano ospita un redivivo Faenza.

Tropical Coriano-Faenza. Oggi alle 15, sul sintetico del ‘Calbi’ di Cattolica, i manfredi tentano di sovvertire il pronostico. Fra le due squadre ci sono 26 punti di differenza, ma il Faenza (11 punti racimolati nelle ultime 6 giornate, sui 21 complessivi). La capolista, che in casa non è imbattibile, avendo perso due settimane fa 0-2 contro il Cava Ronco, vanta la miglior difesa del girone con appena 13 reti incassate. All’andata il Tropical vinse 2-0.

Castenaso-Sanpaimola. Domani alle 14.30, l’undici di San Patrizio – settimo in classifica con 31 punti, virtualmente a -3 dalla zona playoff – prova a studiare da grande, dovendosela vedere con la terza forza del campionato, che però è annunciata in calo (3 pareggi e un ko nelle ultime 4 gare). La formazione di mister Paterna si è rovinata la media, perdendo in casa per mano del Russi. All’andata finì 1-1.

Medicina-Reno. Al ‘Bambi’ di Medicina si gioca domani alle 14.30. Con la sconfitta interna incassata dalla capolista Tropical Coriano, la squadra di mister Orecchia – decima a quota 29 – si è fatta risucchiare ai margini della zona pericolo. I punti da amministrare sulla zona playout sono ora solo 3. Non se la passa tanto meglio il Medicina, che vanta un solo punto in pia dei rivali.

Pietracuta-Massa Lombarda. Domani, alle 14.30, al ‘Bindi’ di Pietracuta, i bianconeri di mister Bamonte provano a sfruttare la vena, ovvero i 7 risultati utili da cui sono reduci e che hanno permesso di uscire dalla zona playout. Anche il Pietracuta però è annunciato in grande spolvero, in arrivo com’è da 11 risultati utili di fila che lo hanno issato al 5° posto, in piena zona playoff. All’andata il Pietracuta vinse 3-2.

Russi-Granamica. Domani, alle 14.30, al ‘Bucci’ gli arancioni non possono fallire l’occasionissima casalinga contro il fanalino di coda. Il successo corsaro di Conselice sul Sanpaimola, ha rilanciato la formazione di mister Ferrario, ora quattordicesima con 24 punti, a -4 dalla zona salvezza. Il Granamica, che comunque è vivo e vegeto, come del resto dicono gli ultimi risultati (vittoria corsara a Novafeltria e pareggio casalingo col Medicina), ha solo 3 punti ritardo sulla zona playout. All’andata il Granamica vinse 3-1.

Solarolo-Cava Ronco. Domani alle 14.30, all’Arboscelli, la squadra di casa, precipitata in zona playout con 24 punti a -4 dalla zona salvezza, arriva dal confortante 1-1 col Gambettola nel recupero di mercoledì. La Cava Ronco invece non ha problemi di classifica (non perde da 5 turni e non subisce reti da 3), condividendo il 7° posto a quota 31, col Sanpaimola. All’andata la Cava Ronco vinse 1-0.

Sugli altri campi: Osteria Grande-Sant’Agostino, Sampierana-Gambettola, Vis Novafeltria-Mezzolara.