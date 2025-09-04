Eccellenza. Il Figline piazza altri due colpi. Baragli e Pezzotta per l’attacco

Il Figline 1965 rinforza la squadra con due giovani promesse direttamente dalla Pistoiese. Si tratta del centrocampista Andrea Baragli (nella foto) e dell’attaccante Mirko Pezzotta, entrambi classe 2007, pronti a mettersi a disposizione del tecnico Francesco Mocarelli.

Baragli è un mezz’ala dal talento purissimo, un prodotto del vivaio arancione che, nonostante la giovanissima età, ha già esordito in Serie D nella passata stagione. Il suo approdo al Figline segna un nuovo capitolo nella sua crescita professionale. Per Pezzotta, esterno offensivo, il percorso è simile.

Dopo aver iniziato nel settore giovanile del Prato, si è formato alla Pistoiese, brillando in particolare con la formazione Juniores. Il passaggio al Figline è un passo significativo, un’opportunità per mettersi alla prova nel calcio dei ’grandi’.

Questi due innesti rappresentano un investimento importante per il futuro del club gialloblù, un’operazione resa possibile dall’eccellente rapporto tra le due società attraverso i direttori sportivi Massimo Taibi e Maurizio Tanfani.

G. Pul.