Eccellenza. Il Figline puntella la difesa. In arrivo il laterale Gucci

Federico Gucci, l’esterno difensivo sarebbe a un passo dal Figline 1965. Un nome caldo, un’operazione lampo che potrebbe chiudersi nelle prossime ore. Il Figline attraverso il suo direttore sportivo Maurizio Tanfani, si appresterebbe a piazzare un colpo in difesa, con un talentuoso esterno di fascia classe 2003. Le indiscrezioni di radio-mercato si fanno insistenti e convergono: i contatti tra la società del presidente Nicolè Sarri e il giovane terzino sono già in fase avanzata, con la fumata bianca attesa a stretto giro di posta.

Gucci, che di recente ha risolto consensualmente il suo legame con il Valentino Mazzola, porterebbe in dote corsa, dinamismo e un curriculum già significativo nonostante la giovane età. Cresciuto nel vivaio dell’Ascoli, il difensore grossetano ha poi accumulato esperienza vestendo diverse maglie in Serie D ed Eccellenza: dall’Aglianese al Pordenone, passando per Poggibonsi e Certaldo, fino all’ultima parentesi senese sotto la guida di Marco Ghizzani.

La voglia di maggiore spazio e continuità lo ha spinto a svincolarsi dal club senese di Eccellenza, aprendo così la porta a questa nuova, stimolante avventura con i gialloblù del Figline.

Se l’accordo dovesse essere formalizzato, il club di Sarri si assicurerebbe un "under" di prospettiva e già rodato, pronto a rinforzare il reparto arretrato per il prosieguo della stagione.

G. Puleri