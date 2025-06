Eccellenza. Il Formigine sta prendendo forma. Ieri altri cinque nuovi ingaggi

Pedina dopo pedina sta prendendo forma il nuovo Formigine, che mercoledì sera si è ritrovato in sede per una presentazione di prima squadra, Juniores Elite e Under 18. Il ds Alessandro Melotti e il dg Mauro Melotti stanno completando la rosa che, al momento, è composta da 17 pedine, a cominciare dai 6 confermati, i centrocampisti Matteo Arati (’90), Federico Davoli (’89), Lorenzo Marverti (2006) e Diego Roncaglia (2006) e gli attaccanti Francesco Stanco (’87) e Alessandro Napoli (’88), a cui sono stati aggiunti due ragazzi promossi dalla Juniores Elite, il difensore Marco Jakej (2006) e il centrocampista 2007 Davide Ivancic.

Sono ben 9 i volti nuovi inseriti fin qui: erano già stati annunciati il portiere Enrico Rosa (2004) dalla Cittadella, i difensori Luca Maletti (’96, Rolo), Denis Sejderaj (2003, Cdr Mutina) e Matteo Valcavi (2005, Scandiano) e da ieri sono ufficiali anche gli atri due difensori Antonio Guerri (’99) che arriva dal Fabbrico e ha già fatto l’Eccellenza con Correggese, Arcetana, Felino, Castenaso, Modenese e Bagnolese e Giacomo Stella (2007), ex giovanili del Modena poi Marmirolo e da tre anni al San Lazzaro, poi in mediana Amadou Sadio Diallo (2001) da La Pieve ed ex Cittadella e Mattia Paglia (2005) ex Modena e Terre di Castelli, che arriva dal Granamica e l’attaccante 2007 Nicolò Corradi dalla Juniores del Castelfranco.

"Abbiamo preferito lavorare lontano dai riflettori – spiega il dg Melotti – ma quello che sta nascendo è un Formigine che si basa sul giusto mix fra una spina dorsale di esperienza e un gruppo di giovani che siamo certi possano darci tanto. Chi voleva andare via è stato accontentato, qualcuno è stato rilanciato proprio dal Formigine e ci fa piacere. Chi è rimasto lo ha fatto perché ha sposato il progetto e ci aiuterà nel processo di crescita dei più giovani. Manca ancora qualche pedina, come ad esempio un portiere da affiancare a Rosa. L’obiettivo? Un campionato tranquillo". Definiti anche gli staff: al fianco di mister Lorenzo Mezzetti ci sarà come vice Gianluca Tarantino (ex tecnico del 4Ville) oltre ad Andrea Garuti come preparatore dei portieri, alla guida della Juniores confermato Claudio Lamo con Moriano.

Davide Setti