Eccellenza Il Forte Querceta tiene pure Fortunati. Zebre scatenate: pronti altri colpi ad effetto

In Eccellenza il calciomercato è molto focalizzato su Viareggio, dove il direttore Alberto Reccolani sta lavorando per regalare al nuovo tecnico Walter Vangioni i rinforzi richiesti. Dopo Nucci, il 2007 Romanelli, Apolloni e Pegollo si stringe adesso per la colonna centrale difensore-centrocampista-attaccante, con un colpo "top" per reparto (Diana? Lollo? Galligani?).

Intanto c’è la terza riconferma per il Real Forte Querceta dopo quelle del portiere Pastine e del difensore Nicolini: si tratta del centrocampista Davide Fortunati. Alla 3ª esperienza in bianconerazzurro, Fortunati rimane al Forte come elemento di grande affidabilità e duttilità a disposizione di Matteo Verdi. "A livello personale sono orgoglioso di rimanere, a conferma del buon lavoro svolto la scorsa stagione – dice Fortunati – ma soprattutto sono contento di rimanere in un posto dove sto bene, con persone corrette e disponibili ed un ambiente sano per far calcio. Rivolgo un appello a tutti gli altri ragazzi che verranno: saremo squadra giovane ma, vista la piazza, potremo toglierci tante belle soddisfazioni. Spero di disputare un bel campionato e dir la nostra in una competizione difficile, facendoci riconoscere anche da piazze importanti".